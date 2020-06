Nando De Colo nouvel ambassadeur de l'ESSM Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : ESSM Le Portel

Nando De Colo (1,96m, 33 ans) rejoint Le Portel. Vous ne rêvez pas, celui qui représente à merveille son pays sur les parquets de l'EuroLeague a décidé de venir apporter son aide aux Stellistes. Non pas en tant que joueur mais en tant qu'ambassadeur. Et même si nous ne sommes qu'aux prémices de cet accord, certains détails ont déjà été révélés par le club.

Yann Rivoal et Nando De Colo affichant bannière commune pour l'avenir (©ESSM Le Portel)

Natif de Sainte-Catherine dans le Pas-de-Calais, Nando De Colo a exprimé son souhait de s'investir dans un club qui puisse lui rappeler ses "racines Ch'ti". Le Portel, club situé à seulement 119 kilomètres et 1h15 de route de sa ville natale, était une évidence. C'est donc armé d'une extrême simplicité et d'une humilité qui lui est propre qu'il a fait son apparition au Chaudron, où il a été fort bien accueilli. Étaient présents le président du club Yann Rivoal ainsi que des actionnaires, sans oublier Benoît Mangin et Mathieu Wojciechowski, mais aussi le président de l’association ESSM, les présidents des clubs de supporters et des membres de la municipalité parmi lesquels Mathieu Lievens, premier adjoint et Maxime Leprêtre, adjoint aux sports. Quelques supporters ont également eu l'occasion de rencontrer leur tout nouvel ambassadeur, destiné à aider l'institution.

D'ores et déjà surpris, agréablement évidemment, par la progression du club sur le plan des infrastructures, l'international tricolore s'est dit désireux de "développer le club et de l'aider à gravir les échelons". Fier d'afficher ses origines et de représenter les gens de sa région, il est venu voir le club après des discussions menées entre Eric Girard, et son agent Wassim Boutanos. Nul doute que l'ESSM pourra dans un premier temps bénéficier des camps de basket (NDC Basketball) qu'organisent Nando De Colo. Des plus impliqués dans la formation des jeunes, comment ne pas s'implanter sur ces terres du Nord de la France qui respirent le basket. C'est du moins ce qu'il a fait à Orchies, club pour lequel il est devenu partenaire et actionnaire en 2014. Fort d'une expérience non négligeable (MVP de la saison et du Final Four 2015/16 d’EuroLeague, cinq fois champion de la VTB League avec le CSKA Moscou, champion d'Europe et médaillé de Bronze aux Mondiaux avec les Bleus, sans oublier son passage en NBA), Nando De Colo va faire grandir un club qui pointait à la dernière place du classement de Jeep Élite avant l'arrêt de la saison du fait du coronavirus. Avec seulement 4 victoires en 24 rencontres, les Stellistes ont été sauvés par l'annonce d'une saison blanche.