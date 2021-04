Nanterre : Marcquise Reed sorti sur blessure

Mardi soir, Nanterre 92 a encore connu une sale soirée. L'équipe de Pascal Donnadieu a été surclassée par le Limoges CSP, s'inclinant 88 à 66 à domicile. La soirée a également été gâchée par la sortie sur blessure de Marcquise Reed. L'arrière américain, capable de faire de gros cartons à l'image de sa performance face à l'Elan Chalon (40 d'évaluation, record de la saison), a du quitter ses partenaires après s'être donné ce qui semble être une entorse de la cheville droite. "Ca sent pas bon", a regretté son coach après la rencontre.

P. Donnadieu :" Il reste 14 matches, il faut en gagner 5 voire 6. Ce que je reproche, c'est qu'on doit mettre de l'énergie et de l'intensité. On subit les événements. Il n'y a aucune opposition. Pour Marcquise ça ne sent pas bon, c'est une tuile." #JeepELITE