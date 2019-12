Nanterre : Pascal Donnadieu met en lumière l'impact de Damien Bouquet

Samedi soir, Nanterre a signé une nouvelle victoire, sa sixième sur les huit derniers matchs. Après avoir resserré son banc, notamment lors du succès à Strasbourg, l'entraîneur Pascal Donnadieu l'a plus ouvert sur les deux dernières rencontres, contre le Cedevita Olimpija Ljubljana en EuroCup et la JL Bourg en Jeep ELITE. Parmi les joueurs sortis du banc, l'ailier Damien Bouquet (1,97 m, 25 ans) s'est mis en valeur (12 points à 5/6 aux tirs, 1 rebond, 1 passe décisive, 2 interceptions et 0 balle perdue pour 15 d'évaluation en 20 minutes contre Bourg-en-Bresse). Dans un rôle de "move player", le transfuge d'Évreux trouve sa place dans la rotation. Son coach a souhaité s'exprimer à son sujet après la rencontre, devant la presse*.

Même son de cloche de la part du Bourguignon, ancien joueur de la SIG Strasbourg et l'Etoile de Charleville-Mézières.

"Quand on a eu des joueurs venant du banc, on a apporté beaucoup d'énergie. Ca fait plusieurs matchs où lorsqu'on est au coude à coude, on ne perd pas nos moyens, on reste dur, on reste solide dans nos têtes. Je pense qu'on ne doute pas. Après le fait de gagner aide aussi... C'est là où je pense que l'équipe a passé un cap, ce genre de match on l'aurait peut-être perdu en début de saison. Maintenant on ne les laisse plus passer. On fait tous les efforts pour (que notre saison soit lancée) et on est dans un bon état d'esprit."