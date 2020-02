Nanterre : Youssou Ndoye à l'arrêt huit semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel

Le club de Nanterre a annoncé que son pivot Youssou Ndoye (2,13 m, 28 ans) allait manquer les deux prochains mois de compétition. Le Sénégalais "souffre d’une grosse lésion musculaire à la cuisse contractée sur le terrain et qui nécessite un arrêt de l’ordre de deux mois", indique le club sur son site Internet. Le staff et la direction vont rapidement se mettre à la recherche d'un nouveau pivot. Ils devront néanmoins participer à la Leaders Cup sans lui, et donc avec un poste 5 composé du seul Taylor Smith, puisque Jean-Marc Pansa a été prêté à Antibes (Pro B).

Arrivé l'été dernier à Nanterre après trois belles saisons à la JL Bourg, Youssou Ndoye a mis un moment à trouver ses marques dans le collectif de Pascal Donnadieu. S'il reste irrégulier, ses chiffres sont plus bons au regard de son temps de jeu (9,3 points à 60,4% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 0,8 contre pour 11 d'évaluation en 17 minutes).