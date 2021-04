Nanterre à la recherche d'un renfort de poids

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Mal embarqué en Jeep ELITE et même relégable, Nanterre 92 est sous pression. Alors que l'équipe s'apprête à recevoir l'Elan Chalon et ainsi atteindre la moitié des rencontres jouées en saison régulière, le staff s'est mis en quête d'un renfort. Disposant d'une enveloppe financière importante, le club espère attirer un joueur de gros talent. Si les coaches étaient hésitants entre un poste 1 et un poste 5, la priorité est désormais donnée à un intérieur. Mais pour l'instant, les Franciliens n'ont pas trouvé chaussure à leur pied et continuent de prospecter, en espérant trouver un élément capable de les aider à sortir de la zone rouge et de s'en éloigner le plus vite possible.

A la place de Johnny Berhanemeskel ?

Reste à savoir de qui ce joueur serait le remplaçant médical. On peut imaginer qu'il prendrait la place de Johnny Berhanemeskel (photo), le remplaçant médical de Lucas Dussoulier. Le rôle de l'international canadien est en effet des plus limité depuis quelques semaines.