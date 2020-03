Nanterre a sondé Alexis Ajinça

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

La Jeep ELITE n'ayant pas encore cessé ses activités, Nanterre cherchait encore un renfort à l'intérieur ces derniers jours afin de remplacer Youssou Ndoye, indisponible jusqu'à la fin de la saison.

Lundi soir, le rédacteur en chef de la rédaction basket de RMC Sport, Cyril Mejane, a indiqué lors de l'émission Basket Time que Pascal Donnadieu, le coach, avait sondé Alexis Ajinça (2,15 m, 31 ans). L'intérieur français, qui n'a plus joué depuis son départ de l'ASVEL il y a un an, a décliné la proposition. Le Stéphanois n'a pris part qu'à huit rencontres officielles lors des trois dernières saisons, la saison passée avec l'ASVEL (7,7 points à 45,5% de réussite aux tirs et 3,2 rebonds en 14 minutes).