Nanterre donne la leçon à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Nanterre est lancé avec une 5e victoire de rang acquise ce vendredi soir à la Halle Vacheresse. Les hommes de Pascal Donnadieu ont assomé leur adversaire en première période avant de gérer une avance confortable au tableau d'affichage.

Le ton a été donné d'entrée de jeu par les visiteurs. Un 11-4 en 3 minutes conclu par Youssou Ndoye mettait Nanterre sur les bons rails et plus les minutes passaient plus l'écart enflait. Inexistants défensivement, les Roannais s'en remettaient à Ian Miller pour garder espoir. Le dunk de Johndre Jefferson à la 17e minute (33-54) révéllait les 4 300 spectateurs mais le capitaine francilien Kenny Chery (21 points) montrait l'exemple avec d'énormes bombes à longue distance qui glaçaient l'ambiance. Sonnée, la Chorale rentrait aux vestiaires avec 21 unités de retard (38-59, 20e).

Un sursaut d'orgueuil roannais trop tardif

Après 20 premières minutes catastrophiques, une réaction était attendue mais tardait à arriver dans le camp choralien. Il aura fallu attendre trois minutes pour voir Marcquise Reed, tout juste revenu sur le parquet après sa sortie en première période (il était sonné après une mauvaise chute sur la tête) débloquer le compteur (40-65, 23e). La nouvelle recrue Devondrick Walker a laissé entrevoir de belles choses avec une feuille de statistiques intéressante pour la première sous son nouveau maillot (11 points à 3/4 à 3-points, 11 d'évaluation en 22 minutes de jeu) mais les exploits individuels de la paire américaine Miller-Reed n'auront pas suffit cette fois-ci pour l'emporter face à une équipe de Nanterre impériale, portée par un Isaïa Cordinier en mode patron (31 points à 5/7 à 3-points et 9 rebonds pour 34 d'évaluation). Les Nanterriens n'ont jamais vraiment tremblé face à un promu roannais plus agressif et efficace en deuxième mi-temps mais qui avait laissé passer sa chance lors des 20 premières minutes de la rencontre.

Les hommes de Maxime Boire manquent une occasion de se détacher de la zone des mal classés et retombe à la 14e place tandis que Nanterre de son côté décolle et se retrouve ce vendredi soir 8e de Jeep ELITE.