Nanterre enfonce Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Auteur d'une belle saison en EuroCup, Nanterre 92 voulait redresser la barre en Jeep ELITE. Ce samedi au Palio de Boulazac, l'équipe de Pascal Donnadieu a déjà équilibré son bilan (4 victoires et 4 défaites) avec une large victoire (74-96).

Derrière à la pause (42-41), les Franciliens ont passé 34 points aux locaux dans le troisième quart-temps. En plus d'Isaïa Cordinier (17 points à 4/9 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 37 minutes), Alpha Kaba a confirmé son match de mercredi contre Malaga (14 points à 7/10 et 6 rebonds pour 18 d'évaluation en 32 minutes) alors qu'Ivan Février (19 points à 8/10, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 24 d'évaluation en 30 minutes) et Marcquise Reed (21 points à 8/13, 3 rebonds, 3 passes décisives, 5 interceptions et 4 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 31 minutes) ont réalisé une belle sortie.

C'est la huitième défaite en autant de matches pour Boulazac qui, privé de Cameron Wells (qui avait déjà affronté Nanterre en phase aller avec Gravelines-Dunkerque), s'enfonce de plus en plus à la dernière place de la Jeep ELITE.