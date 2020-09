Nanterre engage Johnny Berhanemeskel pour pallier l'absence de Lucas Dussoulier

JEEP ÉLITE

À la suite de la grave blessure dont a été victime Lucas Dussoulier au cours d'un match de présaison et dont le verdict l'éloigne des terrains pour l'entièreté de la saison, Nanterre se devait de se renforcer. Avec seulement 4 étrangers et 5 français dans l'effectif, la porte était donc ouverte à un renfort au statut Cotonou et c'est finalement sur Johnny Berhanemeskel (1,88m, 28 ans) et son double passeport Canada-Érythrée que le club des Hauts-de-Seine a jeté son dévolu.

Apparu à 8 reprises sous le maillot du Boulazac Basket Dordogne lors du dernier exercice, le poste 2/3 à l'adresse phénoménale n'est pas passé inaperçu. Avec un apport moyen de 14,4 points à 58,8% de réussite aux tirs dont 51,2% à 3-points, 2,4 rebonds et 1,6 passe décisive pour 13,4 d'évaluation, il s'est révélé comme le leader offensif du BBD.

Avant cela, il fait ses débuts professionnels en Estonie, à Tallinn, où il termine la saison 2015/16 meilleur marqueur du championnat. Il rejoint par la suite l'Espagne où il réitère cette performance en deuxième division. Le voilà propulsé en première division allemande où il confirme, avant de retourner en Espagne où il peine à s'épanouir avec Saragosse. Il prend finalement la direction la Grèce au début de la saison dernière afin de se relancer, puis termine son tour d'Europe en Dordogne.

Alors que la saison démarre d'ici peu, Johnny Berhanemeskel va rapidement devoir s'adapter mais ne devrait toutefois pas être dépaysé au sein d'un effectif qui ne manque pas de pistoleros adeptes des tirs longue distance.