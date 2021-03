Nanterre et Gravelines-Dunkerque s'imposent largement contre Champagne Basket et Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après leur élimination en EuroCup, Nanterre veut maintenant remonter au classement en Jeep ELITE. Ce samedi soir, les hommes de Pascal Donnadieu ont entamé leur mission avec une large victoire contre Champagne Basket (96-71). Après 10 minutes de jeu, ils menaient déjà 28 à 13. Sans adresse extérieure (7/27 à 3-points), ils sont parvenus à rester sérieux (50% de réussite aux tirs, 20 passes décisives pour 9 balles perdues, 118 à 71 à l'évaluation collective) pour ne pas se faire peur. Neuf joueurs ont marqué entre 6 et 16 points.

Comme Nanterre, Gravelines-Dunkerque a bien démarré à Roanne (10-24 après un quart-temps, 27-50 à la mi-temps). Menée avec brio par le duo Briante Weber (18 points à 7/11 aux tirs et 7 passes décisives pour 21 d'évaluation en 25 minutes) - Aleksej Nikolić (21 point à 6/7 à 3-points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 5 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 29 minutes), l'équipe de Serge Crevecoeur a géré ensuite pour l'emporter 89-76 et équilibre son bilan (6 victoires, 6 défaites). La Chorale reste 16e (3 victoires, 9 défaites).

