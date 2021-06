Nanterre et les Metropolitans 92 vainqueurs contre Monaco et Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Les voisins altoséquanais ont terminé leur saison régulière par une victoire. Les Metropolitans 92 sont allés gagner à Cholet (82-95) et Nanterre a bien fini à la maison contre Monaco (86-79).

Dans les Mauges, les joueurs de Jurij Zdovc ont signé leur 20e victoire et leur sixième place. Ils ont rapidement pris les devants (33-47 à la mi-temps) et ont résisté au retour des locaux dans le troisième quart-temps. Face à la poreuse défense de l'équipe d'Erman Kunter, les Mets se sont régalés de tous les côtés. A 3-points (12/26) à l'image d'Anthony Brown (22 points à 6/8 derrière l'arc en plus de 6 passes décisives et 4 rebonds) comme à l'intérieur (45 rebonds à 32) avec la paire Neal Sako (11 points à 4/6 aux tirs, 12 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 23 minutes) - Vitalis Chikoko (22 points à 10/13, 11 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres et 4 fautes provoquées pour 38 d'évaluation en 29 minutes), ils n'ont pas eu à forcer (29 passes décisives) pour l'emporter de 13 unités (consultez les statistiques). En toute logique, ils devraient se rendre à Monaco pour leur quart de finale de la phase finale, si phase finale il y a. Cholet va tenter de bien finir la saison avec une 12e victoire, contre la lanterne rouge Boulazac.

Car Monaco a perdu à Nanterre. Pour leur dernier match de la saison, les joueurs de Pascal Donnadieu ont battu le vainqueur de l'EuroCup (86-79, consultez les statistiques de la rencontre). Ils ont fait la différence dans le dernier quart-temps face à une équipe qui semble avoir perdu à sa grinta. Très présent au rebond offensif (15 prises), à l'image d'Alpha Kaba (7, pour un total de 14 points à 7/10 et 13 rebonds pour 23 d'évaluation), Nanterre est allé chercher une victoire devant son public pour la dernière de Franck Le Goff sur le banc de coach. Marcquise Reed a brillé (19 points 7/10, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 26 d'évaluation en 26 minutes). Dee Bost a lui connu une soirée compliquée (1/9 aux tirs). L'équipe de Zvezdan Mitrovic va finir la saison par deux matches à domicile, contre Strasbourg mercredi et l'ASVEL vendredi.