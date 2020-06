Nanterre fait revenir Brian Conklin

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Pour son mercato, Pascal Donnadieu a semble-t-il décidé de faire revenir des anciennes figures de Nanterre 92. Après Chris Warren, cette fois c'est l'intérieur Brian Conklin (1,98 m, 30 ans) qui revient au club. Les deux ont partagé la campagne 2016/17 dans les Hauts-de-Seine.

Arrivé en septembre 2016 dans le 92, l'ancien joueur de Saint-Louis (NCAA) y a vécu une très belle saison collective (vainqueur de la FIBA Europe Cup et de la Coupe de France) et individuelle, au point de s'engager au Limoges CSP l'été suivant.

Dans le Limousin, il a connu des hauts et des bas, mais après une saison 2018/19 partagée entre l'Australie et Porto-Rico (deux championnats qu'il connait bien), il y est revenu. Nommé capitaine, il a encore mouillé le maillot du CSP et montré ses progrès offensifs (10,9 points à 51,1% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,1 passe décisive pour 10,3 d'évaluation en 21 minutes en Jeep ELITE), notamment en EuroCup (13,3 points à 54,1% en 23 minutes).

Joueur dur au mal, actif, leader de vestiaire, l'Orégonais va partager le poste 4 avec un intérieur fuyant et shooteur, mais moins dur, Ivan Février. L'occasion de le challenger tous les jours à l'entraînement et de l'accompagner dans son apprentissage du haut-niveau.



"Je me félicite du retour de Brian après celui de Chris, ça démontre encore tout l’attachement que nos anciens peuvent avoir pour le club, a commenté l'entraîneur Pascal Donnadieu. Pendant la saison passée à Nanterre c’est un garçon qui nous a beaucoup apporté par sa mentalité, c’est un garçon combatif mais on oublie souvent ses qualités de basketteur, la preuve avec ses saisons en Australie ou à Porto-Rico, et même à Limoges en EuroCup avec une très belle saison individuelle."

Nanterre doit maintenant officialiser l'arrivée d'Alpha Kaba, trouver un poste 5 mais aussi certainement au moins un combo-guard pour compléter son effectif 2020/21. Reste à savoir si Jean-Marc Pansa sera de nouveau prêté.

L'effectif 2020/21 de Nanterre :