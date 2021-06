Nanterre lance sa section basket-fauteuil

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nanterre 92

Nanterre 92 diversifie son activité. Le club des Hauts-de-Seine, dont l'équipe professionnelle a fini dixième de la saison régulière de Jeep ELITE avec 17 victoires et 17 défaites, a décidé de lancer sa section basket-fauteuil.

Le basket-fauteuil est de plus en plus en vogue au sein des clubs professionnels. L'Elan Chalon possède déjà son équipe de handibasket et a visiblement donné envie aux autres clubs de l'élite de se développer dans ce domaine.

Du côté de Nanterre, le projet s'articulera autour de Rachid Kaissa, joueur de basket-fauteuil. La création de cette section basket-fauteuil permettra aux passionnés de basket de découvrir une autre facette de ce sport. Ainsi, à moyen terme, le club espère pouvoir évoluer en championnat handisport.

Toutes les informations sur ce projet sont à retrouver sur le site officiel du club.