Nanterre ou l'Europe : Isaïa Cordinier dans l'attente

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel

Meilleure évaluation française de la saison 2019/20 de Jeep ELITE (16,2 de moyenne, 19,2 sur ses 15 derniers matchs !), Isaïa Cordinier (1,91 m, 23 ans) attire logiquement les convoitises à l'étranger. Ses soucis physiques désormais derrière lui, le fils de Stéphane Cordinier (ancien international français de handball) représente un joueur aussi prometteur qu'efficace à court terme. Reste à savoir s'il continuera de prendre son envol à Nanterre ou ailleurs pour la saison 2020/21...

Sa saison 2019/20 : plus qu'une confirmation

Après avoir explosé en deuxième partie de saison 2018/19 dans son club de coeur, celui d'Antibes, Isaïa Cordinier devait confirmer. En effet, ses grosses performances avaient été réalisées chez la lanterne rouge du championnat. Elles demandaient ainsi confirmation. Et confirmation il y a eu en 2019/20 à Nanterre, un club très solide de Jeep ELITE. Non seulement l'arrière est monté en puissance tout au long de la saison, mais il a semblé en pleine possession de ses moyens (24 matchs joués sur 25) avec une grosse responsabilisation.

C'est ainsi qu'après cette très belle saison (14,4 points à 50,9% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 2,5 passes décisives en 31 minutes) et ses débuts en équipe de France sénior en février dernier, il semblerait logique de le voir rejoindre un gros club étranger. Seulement, le 44e choix de la Draft 2016 s'est engagé pour deux saisons avec Nanterre 92 à l'été 2019. Il dispose toutefois d'options lui permettant de se libérer de sa deuxième année de contrat. Contrairement à ce que nous écrivions plus tôt, le montant de l'indemnité de tranfert fixé n'est pas de 150 000 euros mais de 80 000 euros pour un club européen (ce qui n'inclut pas les clubs français) et de 100 000 euros pour une franchise NBA.

Isaïa Cordinier suscite de l'intérêt parmi divers clubs européens (en Lituanie, Allemagne, Turquie, Espagne etc.). Reste à savoir si l'un d'entre eux formulera une offre ferme à même de le déloger du 92. Dans une période sportivement et économiquement floue due à l'interruption de la saison 2019/20, la visibilité reste toutefois difficile pour tous les partis.