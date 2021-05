Nanterre plonge le BCM Gravelines-Dunkerque dans le doute

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans une période compliquée, Nanterre (7 victoires et 13 défaites avant la rencontre) et Gravelines-Dunkerque (8 victoires et 13 défaites, 5 défaites de suite et la perte confirmée d'Erik McCree pour la fin de saison) se sont affrontés ce samedi en début de soirée à Sportica. Grâce à un dernier quart-temps nettement en leur faveur (17-34), les Franciliens l'ont emporté dans le Nord 102 à 81 et se reprennent après leur non-match contre Limoges (66-88).

Nanterre a retrouvé son adresse extérieure

Pas toujours inspiré cette saison, Chris Warren a été l'homme du match (26 points à 10/16 aux tirs et 4 passes décisives). Le meneur de jeu américain a marqué cinq tirs primés. Dans cet exercice, les Franciliens ont été particulièrement en forme (12/25). Titulaire en l'absence de Tyler Stone, Victor Wembanyama a également été très impactant, notamment en début de rencontre, avec au final 9 points à 4/7 (1/1 à 3-points), 10 rebonds et 3 contres pour 19 d'évaluation en 15 minutes.

C'est une victoire importante pour Nanterre qui passe devant son adversaire du soir au classement, avec une défaite de moins au compteur. Avec six revers de rangs, le Basket Club Maritime, largement dominé au rebond ce samedi soir (39 prises à 23), va devoir trouver la solution pour se sortir de cette période difficile. Car seules trois équipes ont moins de défaites à ce jour au classement de la Jeep ELITE (Champagne Basket, Elan Béarnais - qui joue actuellement - et Boulazac).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Gravelines-Dunkerque vs Nanterre