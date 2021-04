Nanterre retrouve le sourire face à l'Elan Chalon, l'ASVEL déroule à Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Ce samedi, Nanterre 92 recevait l'Elan Chalon avec la volonté de stopper sa série de 5 défaites d'affilée. Les hommes de Pascal Donnadieu se sont relancés au Palais des Sports Maurice-Thorez (97-84). Dans le même temps, l'ASVEL a déroulé au Palio face à Boulazac (67-95).

Marcquese Reed fait un festival et relance Nanterre

Si les Bourguignons démarraient mieux cette rencontre et menaient à l'issue de dix premières minutes très accrochées (17-19), les joueurs de Julien Espinosa ont connu une première mi-temps plutôt à leur avantage. Grâce notamment au duo Marcquese Reed (32 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 8 interceptions et 8 fautes provoquées pour 40 d'évaluation) - Tyler Stone (23 points et 8 rebonds pour 29 d'évaluation), Nanterre 92 restait au contact des Chalonnais dans ce premier acte. Sean Armand (22 points) inscrivait un tir à 3-points à la sirène qui permettait à l'Elan Chalon de virer en tête à la pause (37-40, 20e).

Au retour des vestiaires, les Nanterriens revenaient sur le parquet avec de bien meilleures intentions. Grâce à un Marcquese Reed injouable ce samedi (record d'évaluation cette saison en Jeep ELITE), Nanterre s'offrait un succès très important (97-84) dans sa quête du maintien en Jeep ELITE en fin de saison.

Nanterre comptait un bilan de 6 victoires pour 11 défaites tandis que Chalon-sur-Saône affichait un bilan de 7 victoires pour 11 défaites.

Thomas Heurtel termine en double-double, l'ASVEL déroule au Palio

Accrochés dans les dix premières minutes (16-18), les Villeurbannais mettaient un véritable coup d'accélérateur dans ce deuxième quart temps sous l'impulsion d'un Guerschon Yabusele omniprésent des deux côtés du parquet (22 points, 2 rebonds et 5 fautes provoquées pour 24 d'évaluation). A la mi-temps, l'ASVEL comptait 18 points d'avance (28-46, 20e). Thomas Heurtel (12 points, 2 rebonds et 14 passes décisives pour 24 d'évaluation) terminait la rencontre en double-double et permettait aux joueurs de T.J. Parker d'accroître encore plus leur avance au tableau d'affichage. Boulazac, dominé dans tous les secteurs du jeu, s'inclinait lourdement à domicile (67-95) et concédait une 14e défaite en championnat et seulement deux succès. L'ASVEL poursuivait sur sa lancée avec un bilan de 10 victoires pour 5 défaites.

