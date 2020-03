Nanterre s'en sort à Bourg-en-Bresse

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Isaïa Cordinier

Nanterre est sur le retour ! Malgré ses défaillances au poste 5, les troupes de Pascal Donnadieu ont réussir à contenir Bourg-en-Bresse sur son parquet, notamment grâce à une belle adresse à 3 points (14/30) symbolisée par le coup de chaud de Kenny Chery et Spencer Butterfield entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps.

Nanterre fait la course en tête en début de match, porté par sa paire Chery-Cordinier (8 points chacun sur les 21 inscrits par les Franciliens en premier quart-temps) et boosté par le dunk de Taylor Smith. Malgré les efforts du tandem Johnson-Carmichael, Bourg-en-Bresse se retrouve à -7 et doit s'en remettre à ses intérieurs Zach Peacock puis Pierre Pelos au lancer suivi d'un tir à mi-distance pour recoller au score en début de deuxième quart-temps (22-24).

Par deux fois, Isaïa Cordinier relance les Franciliens aux côtés de Damien Bouquet et Spencer Butterfield (27-33). Bourg-en-Bresse s'accroche, mais Zach Peacock se casse les dents à deux reprises sur Taylor Smith pendant que Dallas Moore redonne de l'air aux siens avec deux tirs à 3 points avant la pause (36-42).

Un 15-2 pour relancer le suspense

Nanterre reprend la partie tambour-battant en appuyant sur le tir extérieur avec Dallas Moore et Devin Oliver. Cette fois, Chris Johnson et Zach Peacock parviennent à répliquer dans la foulée avant que Pierre Pelos ne ramène les siens à -4 d'un dunk opportuniste en contre-attaque (46-50).

Kenny Chery relance à nouveau Nanterre d'un 2+1 et les troupes de Pascal Donnadieu reprennent leurs aises avec l'aide d'Isaïa Cordinier et Devin Oliver (48-57). Les Bressans passent alors un 9-0 pour égaliser et relancer le suspense à dix minutes du terme même si Kenny Chery maintient Nanterre en tête avec deux nouveaux paniers et trois lancer-francs (59-66).

Kenny Chery enfonce le clou d'un 3 points dans le corner en transition, imité peu après par Spencer Butterfield à trois reprises, offrant 15 longueurs d'avance aux Nanterriens (63-78). Bourg-en-Bresse a toutefois réussi un impressionnant 15-2, mettant la pression sur Kenny Chery qui a enchaîné les pertes de balle.

A tel point que les Bressans ont eu un ballon pour égaliser suite à une remise en jeu ratée d'Isaïa Cordinier. Mais Chris Johnson a glissé au moment de driver vers le cercle, laissant Dallas Moore puis Devin Oliver valider la victoire nanterrienne.

