Nanterre se renforce avec les arrivées de Rebic et Reed

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche Sébastien Grasset

Il semblerait que le Père Noël soit passé en avance du côté de Nanterre puisque le club vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Longtemps l'entraîneur Pascal Donnadieu n'a pas trouvé chaussure à son pied pour remplacer Dwight Buycks, parti début novembre. Finalement, au vue de la riche deuxième partie de saison qui attend son équipe - entre le Top 16 de l'EuroCup et les nombreuses rencontres de Jeep ELITE à rattraper -, il a densifié son effectif avec l'arrivée de deux éléments sur la ligne arrière, lui permettant de pouvoir compter sur 10 joueurs professionnels en plus des 3 espoirs utilisés régulièrement.

Le premier est bien connu puisqu'il portait le maillot de Monaco jusqu'ici. Nikola Rebic (1,88 m, 25 ans) n'a pas su convaincre son coach Zvezdan Mitrovic lors des 7 matches qu'il a disputé. Arrivé en octobre 2020 en principauté pour remplacer Khadeen Carrington (victime d'une rupture des ligaments croisés), il n'avait pas la potentialité de ce dernier (censé être un joueur majeur) même s'il s'est montré sérieux. L'international serbe tournait à 8 points à 46,7% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 1,7 passe décisive en 17 minutes de moyenne lors de ses 3 sorties en Jeep ELITE. Ses statistiques en EuroCup étaient plus basses (6,2 points à 33,3%, 1 rebond et 2,7 passes décisives en 22 minutes sur 4 matches). Monaco s'est donc mis à la recherche d'un remplacant pour épauler Dee Bost au poste 1. La piste Taylor Rochestie a été envisagée avant que celui-ci ne signe en Israël du côté de l'Hapoel Haifa. Le staff de la Roca Team aimerait par ailleurs "grandir" son équipe, limitée en taille et par conséquent faible au rebond.

La seconde recrue de Nanterre est aussi connue par les fans du championnat de France pour avoir joué une saison à la Chorale de Roanne en 2019-2020 (16,4 points à 46%, 3,4 rebonds et 1,9 passe décisive pour 14,4 d'évaluation). Il s'agit de Marcquise Reed (1,91 m, 25 ans). Cette saison, il a évolué en Ukraine dans le club de Prometey-Kamianske, aux côtés du champion de France 2018 D.J. Stephens, avant d'être remercié. En 10 matches, l'ancien scoreur de Clemson (NCAA) compilait 13 points à 54,8% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes.

Dans son communiqué, le club des Hauts-de-Seine a précisé que les deux arrivées n'allaient pas faire augmenter l'enveloppe salariale qui était convenue en début d'année au moment où Dwight Buycks était encore au club. Charge aux joueurs de s'intégrer dans une équipe qui jusqu'ici s'est montrée prometteuse (3 victoires et 6 rencontres de Jeep ELITE, qualification pour le Top 16 de l'EuroCup) malgré un effectif limité en nombre.

Un point sur l'effectif de Nanterre 92 :