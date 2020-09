Nanterre se reprend à Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel

Après avoir été dominé par Bourg-en-Bresse mercredi, Nanterre a vite réagi avec une belle victoire sur le parquet de Limoges 85 à 76 pour la première journée de Jeep ELITE. Sans briller à 3-points (7/24), les Nanterriens ont gagné beaucoup de duels en attaque (52,5% de réussite aux tirs) à l'image de Chris Warren (24 points à 7/11), Isaïa Cordinier (16 points à 6/13, 10 rebonds, 2 contres, 4 passes décisives, 2 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 40 minutes) et Alpha Kaba (13 points à 6/7 et 7 rebonds en 19 minutes).

En face, hormis le cinq et notamment Nicolas Lang (23 points), le banc a peu apporté. Mehdy Mary, le coach, a regretté le manque de combat et noté un manque de rythme. Ils devront se reprendre contre Gravelines-Dunkerque dans le Nord la semaine prochaine.