Nanterre vainqueur à Bourg ; "un exploit" pour Pascal Donnadieu

Dimanche après-midi, Nanterre 92 s'est imposée chez la JL Bourg 89 à 85 pour la 25e journée de Jeep ELITE. Une belle victoire sachant que l'équipe de Pascal Donnadieu est très déséquilibrée avec un seul intérieur dans ses rangs, Taylor Smith, Youssou Ndoye étant actuellement blessé. De quoi satisfaire le coach, qui est revenu sur ce précieux succès au micro de Radio Scoop.

"Par rapport aux forces en présence cet après-midi, on était clairement outsider avec notre secteur intérieur qui est clairement démuni pour ne pas dire plus, avec Samuel Eyango-Dingo qui joue un petit peu en Espoirs. C'est une performance héroïque de mes joueurs. Le scénario aurait pu être très cruel. Comme on l'a souligné on n'a pas réussi à tuer le match. Mais il faut savoir que l'on demande tellement d'énergie à nos joueurs en jouant small-ball tout le temps, que l'on perd de la lucidité en fin de match. Ca aurait pu nous coûter très cher, on fait avec les moyens du bord. Ce que je vois c'est que contre une équipe très athlétique, on gagne la bataille du rebond (34 prises à 27). On essaye de garder notre philosophie de jeu fait de ''drive & kick'', de rythme et de prises de responsabilités sur le jeu en mouvement... Quand on voit notre secteur intérieur, les efforts qu'on a du faire, c'est une performance exceptionnelle. Je qualifie ce match d'exploit pour nous, car c'est très compliqué de jouer avec un seul intérieur de métier, sinon des ailiers qui dépannent et un gamin qui dépanne, n'a jamais joué en pro et ce dimanche joue 7 minutes en première mi-temps."