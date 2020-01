Nanterre veut prêter Pansa et recruter un poste 4

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel

Tous les clubs de Jeep ELITE ont modifié leur effectif cette saison, à l'exception de l'ASVEL, Châlons-Reims et Nanterre. Mais l'équipe de Pascal Donnadieu pourrait bien quitter le trio. En effet, le coach a indiqué vouloir modifier son secteur intérieur après la défaite chez les Metropolitans 92. Le pivot Jean-Marc Pansa ne sera plus utilisé, laissant ainsi le poste 5 aux seuls Youssou Ndoye et Taylor Smith. Le club lui cherche toujours un point de chute en Pro B où il pourra avoir du temps de jeu.

En revanche, le staff s'est mis en quête de faire venir un ailier-fort au statut de joueur formé localement (JFL), étant donné que l'effectif compte déjà six joueurs étrangers (Chery, Moore, Butterfield Oliver, Smith et Ndoye), soit le nombre maximum autorisé pour un équipe de Jeep ELITE sur un match. Il avait déjà tenté de récupérer Landing Sané de Monaco, sans succès. Mais les choix sont limités avec très peu de JFL sur le marché actuellement.