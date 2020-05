Nantes en Jeep ELITE plutôt que Quimper ? L'UJAP ne comprend pas

Toujours dans l’attente de la décision de l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket pour savoir qui évoluera en Jeep ELITE la saison prochaine, l’UJAP Quimper se prépare à tous les éventuels scénarii. Parmi ceux-ci, une Jeep ELITE à 20 équipes est envisagée avec donc deux montées et deux descentes. Dans les montées celle de Blois, leader au moment de l'arrêt de la saison (après 23 journées) est quasiment certaine. Cependant, il est moins évident de déterminer qui montera avec le club du Loir-Et-Cher ?

Le plus favorable à cette opportunité serait le dauphin de Blois en championnat : l’UJAP Quimper. Mais ce n'est pas la seule option. En effet, Nantes, vainqueur de la Leaders Cup Pro B en février, est également mentionné parmi les candidatures. Une hypothèse que Bernard Kervarec, président de Quimper, ne comprend pas. Il l'a avoué à Ouest-France, cette éventualité est pour lui inconcevable et peu compréhensible :

« Pourquoi Nantes plus que nous ? Nantes était 9e de Pro B le 12 mars dernier. Nous, deuxièmes. Je crois que c’est clair, et je ne comprends pas ce débat autour du fait que Nantes pourrait prétendre à une montée. La Leaders Cup et le championnat sont deux compétitions tout à fait différentes. C’est aussi simple que cela. »