Neal Sako, temps de jeu et productivité en hausse : Jurij Zdovc "très content" de pouvoir lui donner des minutes

Au cours du premier confinement, Neal Sako nous avait conté son histoire : celle d'un tennisman, tenu loin du basket jusqu'à ses 17 ans, avant de découvrir la balle orange avec L'Entente Le Chesnay-Versailles. Cinq ans plus tard, le voici capable de planter 15 points en 17 minutes face à la défense d'une équipe championne d'Europe, l'AS Monaco (le 20 avril dernier).

Signataire d'une double-licence en février avec Rueil, le pivot francilien a pu disputer six matchs de NM1 avant que Jurij Zdovc ne décide de le réaffecter à 100% avec les Metropolitans 92 pour la fin de saison. Bien lui en a pris. En ce premier semestre 2021, Neal Sako est en progression constante, ce qui se traduit par un temps de jeu accru, avec régulièrement une quinzaine de minutes par rencontre ces derniers temps, et de belles performances. Outre la Roca Team, l'ASVEL peut, par exemple, témoigner de la nouvelle dimension prise par le natif d'Aubergenville, avec 19 d'évaluation en 19 minutes de jeu le 21 mars dernier.

Avec la blessure de Tomer Ginat, Neal Sako a été titularisé mercredi à Bourg-en-Bresse (77-86), envoyé au feu en poste 4 face à Zachery Peacock. S'il a parfois souffert face à l'ancien MVP du championnat, le jeune intérieur de Boulogne-Levallois a montré une belle implication des deux côtés du terrain (6 points à 3/7, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 8 d'évaluation en 20 minutes), même si certaines séquences ont surtout mis en valeur son inexpérience (5 fautes). Toujours est-il que Jurij Zdovc se réjouit de l'évolution récente de son june protégé et de l'opportunité de pouvoir lui donner un temps de jeu conséquent.

« Depuis peu, Sako joue beaucoup et j'en suis très content car j'ai décidé de le garder entièrement chez nous, alors qu'il était parti en prêt un temps cette saison. Dès qu'il est sur le parquet, il nous apporte quelque chose, beaucoup d'énergie notamment. Bien sûr, on peut voir qu'il manque d'expérience, il est très naïf mais c'est parce qu'il a encore assez peu joué dans ce type de matchs. Mais cela fait quatre ou cinq rencontres rencontres d'affilée qu'il joue bien et qu'il nous donne quelque chose de positif dès que je fais appel à lui. J'en suis très heureux pour lui. »