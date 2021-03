Neftali Difuidi responsabilisé en Jeep ELITE par Orléans : "Franchement pour une première, c'était pas mal"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création Sports

Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer étant blessés, Germain Castano, l'entraîneur d'Orléans, a dû faire appel à Neftali Difuidi (19 ans), qui d'ordinaire fait les beaux jours de l'équipe Espoirs. Plus qu'être appelé pour un simple "dépannage", le jeune arrière a été directement intégré dans le cinq de départ lors de la victoire 84-78 chez Le Mans en quart de finale de Coupe de France samedi dernier. L'occasion pour Neftali Difuidi de montrer ce dont il est capable. France Bleu Loiret l'a interrogé lors du podcast "100% OLB" :

"Mes coéquipiers m'ont dit ça allait le faire et de ne pas stresser. C'était un match comme les autres. J'ai pris le match à coeur, je me suis dit que ça pouvait déboucher sur quelque chose, le coach m'a fait confiance et m'a mis dans le cinq de départ et franchement pour une première, c'était pas mal."

Etincelant avec les Espoirs d'Orléans, avec notamment une sortie à 40 points (le record de la saison) contre Le Mans en février dernier, il était intéressant de voir ce que pouvait faire Difuidi avec le groupe professionnel. Il raconte comment il a perçu ce carton offensif et la gestion de la pression, lui qui est très attendu par les défenses Espoirs :

"Je prends match après match, avec mes coéquipiers on s'entend tous bien donc on fait des bonnes performances. J'ai travaillé pour et franchement, j'ai fait un bon match, mes tirs sont rentrés donc je suis content pour moi."

[ESPOIRS]



Double performances XXL ce week-end en espoirs : @nefta35021691 cumule 40 points à 13/15 aux tirs mais aussi Jean-Fabrice Dossou auteur de 32 points et 11 rebonds captés lors de la victoire 96 à 94 sur le paquet du @MSB_Officiel pic.twitter.com/vH97RctsGk — OrléansLoiretBasket (@OLB45) February 15, 2021

Au final, Difuidi a terminé avec 2 points, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 1 d'évaluation en 13 minutes. Une première plus qu'honorable. Interrogé sur ses projets futurs, le jeune arrière de 19 ans ne cache pas ses ambitions et revient sur son parcours :

"J'aimerais bien jouer en EuroLeague ou en NBA à terme, avoue-t-il avec enthousiasme. J'ai fait tout mon cursus à Boulazac jusqu'à ma première année espoir et à la fin, le club a décidé de pas ne me garder. Orléans m'a fait une offre et je suis venu."

Pour rappel, Neftali Difuidi tourne à 22,4 points, 6,1 rebonds et 2,9 passes décisives dans le championnat Espoirs. Il pourrait rejouer régulièrement en Jeep ELITE sur cette deuxième partie de saison régulière.