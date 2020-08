Nicola Alberani sur la dernière recrue de Strasbourg : "Nous ne sommes pas dans l’urgence"

Sur le site Internet de la SIG Strasbourg, le directeur sportif du club Nicola Alberani a fait le point sur le début de la préparation de l'équipe professionnelle.

"Le bilan est partagé, forcément car tous les joueurs ne sont pas là à cause de l’absence des Américains. Mais nous sommes très heureux de l’état d’esprit et de l’investissement des joueurs. Tout le monde adhère au projet de la saison à venir. Tout le monde écoute le coach et chacun exécute bien ce qu’on lui demande. La bonne surprise c’est surtout que tout le monde est vraiment en bonne forme. Ça prouve qu’on a signé de vrais professionnels qui ont travaillé durant le confinement et jusqu’à leur arrivée."

Nicola Alberani s'exprime également sur la pièce manquante de l'effectif professionnel, probablement un swingman (poste 2-3).

"Nous ne sommes pas dans l’urgence. Ça pourra être un Américain ou un Bosman. On essaye de trouver le meilleur joueur pour nous. Ce sera sûrement mieux quand les trois Américains seront là car quand on a une équipe quasi complète et qu’il ne manque plus qu’un élément, c’est plus facile d’avoir les idées claires et très précises. C’est d’autant plus vrai que nous sommes très satisfaits des joueurs que nous avons déjà. Donc il faut recruter le dernier avec prudence, pour que tout s’accorde parfaitement. Nous n’avons pas de pression des dirigeants et ils nous montrent leur confiance."