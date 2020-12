Nicolas Lang avant Limoges - Ankara : "Je pense qu'il y a clairement la place"

BCL

Crédit photo : FIBA

Battu de 3 points chez le TT Ankara il y a deux semaines, le Limoges CSP reçoit l'équipe turque pour son quatrième match en Ligue des Champions (BCL). Les hommes de Mehdy Mary doivent absolument l'emporter pour équilibrer leur bilan et rester en course pour la qualification au deuxième tour. Ce qui est largement jouable, comme ils ont pu s'en rendre compte à l'aller, surtout à domicile et après une belle victoire contre le leader de Jeep ELITE, la JL Bourg.

"A nous de préserver l'avantage du terrain, annonce l'arrière/ailier Nicolas Lang à France Bleu Limousin. Je pense qu'il y a clairement la place. Maintenant, c'est à eux de se déplacer. Des fois, c'est un facteur qu'il ne faut pas mettre de côté. Encore plus en coupe d'Europe, ce sont de longs déplacements. A nous de mettre de l'intensité dès le départ et aussi de miser là dessus."

Pour l'emporter, le Cercle Saint-Pierre devra tenir les grosses individualités que sont Kyle Wiltjer et l'ailier Sam Dekker. Entre-deux à 18h à Beaublanc pour ce "match capital" selon Mehdy Mary.