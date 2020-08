Nicolas Lang et Marcus Ginyard nommés co-capitaines du Limoges CSP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Mehdy Mary a fait son choix : Nicolas Lang et Marcus Ginyard - le plus Français des Américains - seront les co-capitaines du Limoges CSP. Ils succèdent ainsi à Hugo Invernizzi.

Le Limoges CSP est heureux d'annoncer ses deux co-capitaines, Nicolas Lang et Marcus Ginyard pour la saison 2020-2021. #CSP4ever pic.twitter.com/6Y6m3VczcD — Limoges CSP (@limogescsp) August 28, 2020

De retour aux affaires dans le Limousin après une saison 2018/19 écourtée à cause d'un accident de la circulation, l'arrière / ailier shooteur du CSP valait 9 points à 42,7% de réussite aux tirs (dont 41,1% à 3-points), 2,3 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes sur 35 matchs de Jeep ÉLITE et d'EuroCup. Prolongé jusqu'en 2023, il a séduit Mehdy Mary, grâce à son attitude irréprochable. « Il est rigoureux, il s'entraîne beaucoup en dehors des entraînements collectifs, affirmait le technicien limougeaud, fin mai. On sent quelqu’un vraiment impliqué qui a envie de progresser et de faire progresser les autres. »

Marcus Ginyard va, lui aussi, monter en grade la saison prochaine. Apprécié pour ses qualités humaines, l'ailier natif de Rochester (New York) a également rayonné (9,8 points à 48,3% de réussite à 3-points, 2,8 rebonds pour 10,3 d’évaluation en 26 minutes de jeu), après une blessure au psoas en début de saison. Lors de sa prolongation au CSP jusqu'en 2023, l'entraîneur limougeaud a également été élogieux à son égard. « Il a démontré sa capacité à bonifier un collectif, commentait-il. Marcus est un joueur qui met du liant dans l’équipe et il rend les autres meilleurs. Il est d’un dévouement très appréciable pour un entraîneur et il est capable de faire ce qu’il faut pour que l’équipe réussisse même s’il n’en tirera pas profit. »