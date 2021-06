Nik Caner-Medley va accompagner Fos Provence en Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Premier de la saison 2020-2021 de Pro B, Fos Provence va retourner en Jeep ELITE à la rentrée fin septembre / début octobre. Pour s'y maintenir, Rémi Giuitta va s'appuyer sur l'expérience de joueurs qui connaissent ce niveau. En plus d'Edouard Choquet, qui va prolongé deux ans, les BYers pourront compter sur Nik Caner-Medley (2,03 m, 37 ans). L'intérieur américano-azéri a rejoint le club bucco-rhodanien à l'été 2020 et y a parfaitement trouvé sa place, tournant à 13,1 points à 46,1% de réussite aux tirs, 7 rebonds et 3,5 fautes provoquées pour 15,4 d'évaluaton en 28 minutes. Après avoir joué pour l'AS Monaco en 2016-2017, l'ancien joueur EuroLeague retrouve donc la première division française.