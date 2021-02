Officiel : Allerik Freeman quitte l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Arthur Viguier

L'ASVEL a officialisé le départ de l'arrière Allerik Freeman (1,91 m, 26 ans). Recruté l'été dernier pour amener de la menace extérieure offensivement parlant, l'Etasunien a eu du mal en EuroLeague, tournant à 7,4 points à 41% de réussite aux tirs (dont 42,2% de réussite à 3-points), 1,1 rebond et 1,2 passe décisive en 21 minutes. En Jeep ELITE, il était bien plus à l'aise (13,3 points à 50%, 2,9 rebonds et 1,6 passe décisive en 21 minutes. L'ancien joueur de Baylor et North Carolina State va retourner en Chine pour évoluer aux Qingdao Eagles. L'ASVEL précise il ne sera pas remplacé "dans l'immédiat".