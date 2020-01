Officiel : Artsiom Parakhouski renforce la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : DR

Artsiom Parakhouski (2,11 m, 32 ans) a dit oui. Le pivot biélorusse a accepté l'offre de la SIG Strasbourg ce dimanche et va donc renforcer le club alsacien, remplaçant ainsi Jerai Grant au poste 5. Il s'agit d'un pivot puissant, doté de bonnes mains et d'un bon sens de la passe, mais pas forcément très mobile et athlétique. Un profil atypique pour la Jeep ELITE, mais l'entraîneur Vincent Collet assume ce choix, en partie dicté par le faible nombre d'options sur le marché.

"Après de longues recherches, nous avons opté pour Artsiom Parakhouski, explique le coach sur sigstrasbourg.com. Nous savons que son profil est atypique pour le championnat de France avec des ajustements défensifs à prévoir. Il va également représenter un point d’ancrage solide dans notre raquette. C’est un joueur de grande taille avec de bonnes mains, capable à la fois de finir mais aussi de passer la balle. Ce sera à nous de l’utiliser au mieux pour qu’il puisse s’exprimer comme il a pu faire l’an passé en EuroCup avec Rytas avec 13,8 points et 7,6 rebonds."

L'ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv, du Rytas Vilnius et du Partizan Belgrade fera logiquement ses débuts avec la SIG samedi prochain à Nanterre. D'autres renforts sont attendus à la SIG, un poste 2/1 et un ailier-fort.