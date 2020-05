Officiel : Axel Julien va vivre une sixième saison à Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Potentiel MVP de la saison régulière 2019/20, Axel Julien (1,85 m, 27 ans) a officiellement prolongé son contrat d'une saison avec la JDA Dijon, comme prévu. Arrivé en Bourgogne en 2015, le meneur varois n'a depuis pas cessé de progresser au point donc d'être international français et joueur majeur de l'une des meilleures formations du championnat. Avec cette prolongation d'un an, il calque ainsi à la fin de son contrat sur son entraîneur de presque toujours, Laurent Legname, et celui de son compère David Holston.