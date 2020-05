Officiel : Benjamin Sène à Boulazac, Jeff Morency prolonge

Le Boulazac Basket Dordogne a officialisé l'arrivée de Benjamin Sène (1,84 m, 25 ans), annoncée samedi dernier. Après la meilleure saison de sa carrière à titre indivuel, le natif de Langon retrouve le Sud-Ouest.

"Benjamin était en fin de contrat avec le BCM Gravelines-Dunkerque, et nous sommes particulièrement heureux de l’accueillir au sein du club, a commenté l'entraîneur Thomas Andrieux. Pour l’ensemble du staff, c’était une priorité dans notre recrutement. Tout juste âgé de 26 ans, il possède déjà une solide expérience de la Jeep ELITE avec pas moins de 6 saisons au compteur. C’est un garçon que je suis attentivement depuis son époque nancéienne, et notre premier passage en Pro A lors de la saison 2012/13, où il figurait parmi les meilleurs potentiels du championnat Espoirs. Capable de joueur aussi bien sur le poste de meneur, que sur le poste 2, on peut considérer Benjamin comme un arrière moderne. Cette polyvalence ouvre des perspectives intéressantes dans notre volonté de jouer avec 2 arrières en permanence sur le terrain. De mon point de vue, il possède toutes les qualités pour continuer à progresser, et notre objectif est de lui permettre de franchir un nouveau palier."

Le club a également officialisé les prolongations de Kevin Harley et Patrik Auda, mais pas seulement. L'ailier-fort Jean-Frédéric Morency (1,96 m, 30 ans) sera toujours de la partie lui aussi en 2020/21.

"Avant même de parler des compétences techniques de ces deux garçons, il convient de mettre en avant leurs qualités humaines et leur état d’esprit remarquable, ajoute Thomas Andrieux. Lorsqu’on évoque Jeff et Patrik, ce qui me vient immédiatement en tête, ce sont les valeurs de travail, d’humilité, de respect. Ils représentent le sens du collectif et cette détermination de ne jamais rien lâcher. Si on revient sur la saison dernière, et après un départ en boulet de canon, Patrik est logiquement rentré dans le rang, suite à sa longue préparation puis l’enchaînement à la Coupe du Monde avec la République tchèque. Frais et bien reposé après cette longue coupure, je suis persuadé qu’il retrouvera son meilleur niveau. Concernant Jeff, nous connaissons tous sa polyvalence et son importance dans notre dispositif. Ses qualités défensives et son volume de jeu sont de précieux atouts. Sur la deuxième partie de saison, dès le mois de Janvier, il est clairement monté en puissance et semble avoir pris la mesure de son rôle."