Officiel : Bruno Caboclo et Maciej Lampe ont prolongé jusqu'à la fin de la saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Avec les arrivées de Bruno Caboclo et Maciej Lampe, le Limoges CSP semble avoir trouvé une raquette compétitive et une meilleure dynamique. Le Cercle Saint-Pierre est parvenu à conserver jusqu'à la fin de saison aussi bien Bruno Caboclo, comme prévu, que Maciej Lampe. Ainsi, au retour de Jerry Boutsiele, initialement programmé à début mai puisqu'il a été arrêté 4 semaines le 7 avril, Mehdy Mary va pouvoir s'appuyer sur une raquette de luxe avec Hugo Invernizzi en 3-4, Bruno Caboclo en 4-3, et trois pivots de métier (Boutsiele, Lampe et Grismay Paumier) qui pourront être associés par séquence.

Romeo Travis ne reviendra pas

En revanche, le directeur sportif Crawford Palmer indique que le CSP a trouvé avec Romeo Travis pour que celui-ci puisse rentrer aux Etats-Unis soigner sa blessure au genou et quitte ainsi l'effectif.

Quoi qu'il en soit, l'effectif limougeaud compte 11 joueurs pour la fin de saison et semble en mesure de conserver sa place dans le Top 8. Idéal pour aller chercher un éventuel Final 8 et une potentielle nouvelle qualification en Ligue des Champions (BCL).

L'effectif du Limoges CSP pour finir la saison 2020-2021 :