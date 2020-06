Officiel : Chase Simon rejoint la JDA Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La JDA Dijon a officialisé la signature de Chase Simon (2,01 m, 31 ans) pour la saison 2020/21. Le club le présente comme le successeur de Rasheed Sulaimon dans le rôle du poste 2/3. Après sa seule saison française, à la JL Bourg en 2017/18, il a rejoint l'un des meilleurs clubs polonais, celui de Wloclawek, avec qui il a joué la Ligue des Champions (BCL) et croisé la route de l'Elan Béarnais en 2019/20. En BCL, il tournait à 12,1 points à 39,4% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2,1 passes décisives pour 9,4 d'évaluation en 28 minutes. En championnat polonais, il était plus en réussite (14,2 points à 47,9%, 2,4 rebonds et 1,9 passe décisive 24 minutes), notamment à 3-points (42,6%) où il a réalisé ses meilleurs chiffres en carrière.

"Suite au départ de Rasheed et la resignature d’Axel, nos recherches se sont tournées vers un joueur capable à la fois de jouer sur le poste 2, mais également de dépanner sur le poste 3, a expliqué l'entraîneur Laurent Legname. Chase nous est apparu comme une option très intéressante, avec des capacités offensives indéniables. Ses performances passées – que ce soit en Israël, à Bourg ou en Pologne – ont confirmées son talent offensif et sa capacité à créer du jeu. Son investissement défensif est également à souligner lors de ses deux dernières années en Pologne. Connaissant la Jeep Élite et la BCL, nous espérons qu’il s’intégrera le plus rapidement possible à ma philosophie, en apportant ses qualités des deux côtés du terrain."

Le joueur s'est aussi exprimé sur sa signature au club bourguignon.

"Je suis excité par cette opportunité qui s’offre à moi de venir jouer en Jeep Élite, mais également en Coupe d’Europe. C’est pour moi un retour en France après mon passage à Bourg-en-Bresse. Dijon a su montrer ces dernières années que c’était un club ambitieux, à l’image du titre en Leaders Cup la saison dernière. Je suis impatient de revenir en France et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers ainsi que le public."

Ne manque plus qu'à officialiser la signature de Jaron Johnson et la JDA affichera complet.

L'effectif 2020/21 potentiel de la JDA Dijon :