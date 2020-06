Officiel : Chris Horton est un joueur du BCM Gravelines Dunkerque

JEEP ÉLITE

Comme annoncé depuis pluusieurs semaines maintenant, Chris Horton (2,03m, 25 ans) rejoint les rangs du BCM Gravelines-Dunkerque pour la saison prochaine. L'intérieur, qui était en course pour être le MVP de l'exercice dernier, prématurément interrompu, est un réel renfort de taille pour le club du Nord de la France.

La saison passée, avec le maillot choletais sur le dos, Chris Horton a réellement explosé et a exposé son talent au grand jour. Il a compilé 17,2 points à 62,9% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 1,7 contre pour 23,6 d'évaluation en 20 rencontres disputées. Le natif de Decatur (Géorgie) figurait dans les meilleurs joueurs du championnat dans plusieurs catégories : premier au niveau de l'évaluation et des rebonds, deuxième en terme de points marqués et troisième concernant le pourcentage aux tirs et les contres. Il a également réalisé huit double-double et cinq rencontres à 30 d'évaluation ou plus. Ce petit intérieur au profil très athlétique et excellent près du cercle à la fois en attaque ou en défense va apporter de remarquables qualités au sein de l'effectif des Maritimes.

Avant cette première expérience dans le championnat de France, Chris Horton jouait en Grèce, à Kymis, où il a réalisé une belle saison 2018/19. Avec 13,6 points et 9,1 rebonds de moyenne, il était le meilleur rebondeur et le meilleur intercepteur du championnat. Pour la saison prochaine, il reste en France, pour le plus grand plaisir, non seulement des supporters du Sportica mais plus largement des amateurs de jeu spectaculaire.

L'effectif 2020/21 du BCM :