Officiel : D.J. Cooper, le MVP 2017, arrive à Chalon-sur-Saône

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Nous vous l'annoncions dès dimanche, c'est désormais officiel. D.J. Cooper (1,82m, 29 ans), MVP de Pro A en 2017, reviendra sur les parquets en 2020/21 après deux saisons de suspension après un contrôle positif à l'hormone gonadotrophine chorionique. Possédant la double nationalité américaine et bosnienne, il aura donc un statut de bosman, à l'image de Dee Bost qui est américo-bulgare.

Après plusieurs saisons entre la Grèce et la Russie, le natif de l'Illinois avait posé ses valises en France au cours de la saison 2015/16 avec Monaco. Un championnat qu'il ne quittera plus. Vainqueur à deux reprises de la Leaders Cup avec la Roca Team en 2016 et 2018, MVP de Pro A en 2017 avec Pau, MVP de la Leaders Cup en 2018 puis finaliste de la Jeep ELITE et de la BCL en 2018, son palmarès parle pour lui.

Lors de sa saison de MVP avec l'Élan Béarnais, il tournait à 13,3 points à 40,6% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds, 11,1 passes décisives, 2,4 interceptions pour 21,3 d'évaluation en 34,5 minutes de jeu. Chalon s'attache donc les services d'un excellent meneur doté d'un immense talent de passeur, une vision du jeu hors-normes, mais aussi un sacré showman. Un spectacle qui devrait faire plaisir aux spectateurs du Colisée.

"C’est avec plaisir que nous vous annonçons la signature de notre meneur pour la saison prochaine : D.J. Cooper, qui a été élu meilleur joueur du championnat de France et a déjà connu 3 saisons en France. D.J. Cooper est un joueur connu pour ses qualités de créateur et de passeur. Il sait distribuer le jeu pour permettre à ses coéquipiers de s’exprimer à leur meilleur niveau", annonce Julien Espinosa, coach de l'Élan.

D.J. Cooper est donc le septième joueur de l'effectif chalonnais après les resignatures de Myles Hesson et Mickael Gelabale. Assane Ndoye, Hugo Besson, Babacar Niasse et Ousmane Camara sont toujours sous contrat même si certains devraient faire l'objet d'un prêt.

"Je suis impatient de retrouver le terrain. J’ai hâte d’apporter de l’enthousiasme et de ramener des victoires au club. Nous avons connu tous les deux (le club et lui) deux saisons compliquées donc je pense que c’est une belle opportunité pour le club comme pour moi", s'est réjouit D.J. Cooper.