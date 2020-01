Officiel : Emmanuel Brochot est de nouveau le président de la Chorale de Roanne

Comme prévu depuis la trêve hivernale, Emmanuel Brochot redevient le président de la Chorale de Roanne à place de Daniel Perez. Un poste qu'il avait déjà occupé entre 2005 et 2013.

Voici le communiqué du club :

"Réuni mardi soir en assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration a nommé Emmanuel Brochot à la Présidence de la SAOS Chorale Roanne Basket. Il a par ailleurs été décidé de mettre en place une nouvelle organisation opérationnelle au sein du comité de pilotage, avec la nomination de Nicolas Reveret au poste de Directeur Général. Emmanuel Brochot prend officiellement la succession de Daniel Perez à la tête du club, afin de mener l'opération maintien en Jeep® ÉLITE. Il avait déjà exercé cette même fonction entre 2005 et 2013, période faste ponctuée d'une victoire en Semaine des As et d'un titre de champion de France en 2007, ainsi que d'une participation à l'EuroLeague lors de la saison 2007/08."