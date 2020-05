Officiel : Frédéric Fauthoux quitte les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était connu, c'est désormais officiel : les Metropolitans 92 et Frédéric Fauthoux (47 ans) se séparent. Après cinq saisons au club, dont quatre et demi en tant qu'entraîneur principal de l'équipe professionnelle, le Landais s'en va un an avant le terme de son contrat.

"Freddy nous a fait part cette semaine de sa volonté de quitter le club, commente le club des Hauts-de-Seine sur son site Internet. Il souhaite donner une suite différente à sa carrière. Même s’il est encore sous contrat jusqu’en 2021, nous comprenons sa décision et avons trouvé un accord avec lui pour une séparation en fin de saison. Nous ne souhaitions évidemment pas nous opposer à son départ. On ne retient pas quelqu’un qui veut partir."

Cette suite différente donnée à sa carrière, c'est celle de rejoindre l'ASVEL, dans un rôle encore inconnu (assistant de T.J. Parker ou en binôme avec ce dernier ?).