Officiel : Georgi Joseph renforce Le Portel

Afin de remplacer Wesley Gordon, blessé au genou, l'ESSM Le Portel a fait venir Georgi Joseph (2,00 m, 37 ans) en tant que remplaçant médical, comme annoncé. L'intérieur d'expérience, qui avait réalisé une pige de qualité chez les Metropolitans 92 en 2020/21, va désormais disposer de quelques jours pour s'intégrer puisque le premier match de la saison régulière de Le Portel est reporté.

"Je suis heureux de l’accueillir chez nous en qualité de pigiste de Wesley car c’est un professionnel et un compétiteur hors-pair, a commenté l'entraîneur Eric Girard. Lui a décidé de relever le challenge alors que d’autres Français préfèrent rester au chômage. C’est un signe qui ne trompe pas. Ce n’est pas le joueur qui met dix points par match, mais il défend très bien et a beaucoup de charisme. Cette défense peut compenser les dix points que peut mettre Wesley en attaque. C’est aussi un pigiste qui s’entretient sérieusement. On n’a pas besoin d’attendre quinze jours pour qu’il soit opérationnel. Et vu notre contexte très, très compliqué, c’est un plus."