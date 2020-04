Officiel : Grismay Paumier renforce le Limoges CSP

La signature de Grismay Paumier (2,04 m, 31 ans) au Limoges CSP est désormais officielle. Après deux saisons à Berck (NM2), trois à Saint-Chamond (NM1), une à Boulogne-sur-Mer (Pro B) et de nouveau trois à Saint-Chamond (Pro B), le pivot cubain a signé pour deux saisons. Il sort de son meilleur exercice en carrière (12,3 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 4,3 fautes provoquées pour 16,6 d'évaluation en 29 minutes en Pro B).

"Grismay est un poste 5 avec une dimension physique très forte, a commenté son futur entraîneur Mehdy Mari. C’est un joueur très puissant qui a des capacités défensives élevées car il associe son volume physique avec sa mobilité. Il m’a semblé pertinent dans le projet défensif que nous souhaitons mettre en place. Offensivement, c’est un joueur qui est très performant près du cercle, avec un pourcentage de réussite élevé en Pro B (61,1% à 2-points et 69,7% aux lancers francs).

L’idée est qu’il soit un poste 5 en rotation (derrière Jerry Boutsiele, NDLR) pour amener de l’impact physique et de la justesse de jeu. Quand un joueur est à plus de 60% à 2 points et quasiment 70% aux lancers francs, c’est qu’il a de bonnes mains et j’ai perçu chez lui, une justesse de jeu qui est pertinente. Ce qu’il faut, quand nous avons des joueurs en rotation, c’est qu’il accepte ce rôle et c’est dans cette idée là que Grismay me semble mature pour accepter un rôle différent de ce celui qu’il avait à Saint-Chamond et être performant pendant son temps de jeu."