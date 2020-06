Officiel : Itay Segev débarque à Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Maccabi TV

Nous vous en parlions ce dimanche, c'est désormais officiel : l'intérieur Itay Segev (2,03 m, 24 ans), international israélien, a signé au BCM Gravelines-Dunkerque. Poste 5-4 lancé très tôt dans le monde pro et désormais bien installé dans le championnat israélien, c'est un joueur encore jeune et en plein progrès, puisqu'il a passé un cap sur la saison écoulée à l'Ironi Nahariya (8,4 points à 56,7% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes).

Effectif prévisionnel de Gravelines-Dunkerque saison 2020/21 :