Officiel : Ivan Février trois ans à Nanterre, Pascal Donnadieu le compare à Adrien Moerman

C'est officiel, Nanterre 92 a engagé Ivan Février (2,03 m, 21 ans). Le poste 4 shooteur s'est engagé pour trois saisons pour le club des Hauts-de-Seine après trois saisons chez les voisins de Levallois (devenu Boulogne-Levallois). Il espère y trouver de nouvelles responsabilités et ainsi passer un cap. C'est ce qu'envisage son nouvel entraîneur Pascal Donnadieu, qui le compare à un autre poste 4 shooteur passé par le club, Adrien Moerman.

"Ivan était en fin de contrat avec les Metropolitans, c’est un joueur que j’aime pour ses qualités offensives, avec sa capacité à jouer au large avec une adresse naturelle plus qu’intéressante. On va faire en sorte de lui donner des responsabilités et du temps de jeu pour lui permettre d’évoluer au maximum de son talent. Il a eu un parcours de qualité et a toujours été performant avec les Equipes de France, donc on va faire en sorte de développer son projet personnelle et ses responsabilités pour qu’il puisse s’exprimer au mieux son potentiel. S’il se donne les moyens; et des échos que j’ai il est très travailleur, je suis persuadé qu’il fait partie de la « race » de joueurs qui feront l’avenir du basket français, je lui trouve beaucoup de similitudes avec un garçon comme Adrien Moerman et je lui souhaite d’avoir la même courbe de progression !"

De son côté, l'ancien joueur de Liévin annonce vouloir travailler très dur afin de passer un cap.

"Je suis très heureux de rejoindre Nanterre 92 car le projet du club est très excitant. On va aller chercher le plus haut niveau possible et c’est ce qu’on recherche en tant que joueur. Je vais essayer de performer sous les couleurs de la JSF, je veux apporter en défense et en attaque en m’acclimatant le plus vite possible au jeu nanterrien pour être le plus performant possible pour l’équipe. Cet été, je vais travailler dur pour être prêt et répondre présent dès la reprise. Le jeu de Pascal Donnadieu devrait me convenir et je vais faire mon maximum pour exprimer mon talent et grandir en tant que joueur. J’espère que tous les supporters, partenaires et bénévoles se portent bien, respectez les gestes « barrière » pour qu’on puisse vite se retrouver autour de la balle orange et célébrer de grandes victoires ! J’ai hâte de vous voir et allez Nanterre !"