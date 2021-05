Officiel : J.D. Jackson est le nouvel entraîneur du BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir écarté Serge Crevecoeur lundi, le BCM Gravelines-Dunkerque vient d'officialiser ce mercredi la nomination de son remplaçant après la décision du conseil d'administration. Comme annoncé, c'est bien John David Jackson (52 ans) qui va succéder au technicien belge sur le banc nordiste.

Après trois ans et demi sans coacher, le Franco-Canadien, champion de France avec l'ASVEL en 2016, reprend du service et retrouve la Jeep ELITE. La mission du natif de Burnaby (Colombie-Britannique) s'annonce des plus compliquées puisque le BCM Gravelines-Dunkerque reste sur 7 défaites consécutives et ne compte qu'une victoire d'avance sur le premier non relégable, Champagne Basket. Le staff nordiste espère que son nouveau discours pourra amener l'équipe de sortir de cette dynamique négative.