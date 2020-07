Officiel : Junior Mbida nouveau pivot du CCRB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vendredi, nous vous annoncions que le Champagne Châlons-Reims Basket avait fait une offre à Junior Mbida (2,06 m, 30 ans). Ce dernier l'a acceptée puisque le club marnais vient d'annoncer sa signature pour la saison 2020/21.

Après une belle saison individuelle à Fos-Provence (10,6 points à 50,8% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,1 passe décisive pour 11,3 d'évaluation en 25 minutes), le Camerounais retrouve donc la première division qu'il a goûté à Cholet, Monaco et Dijon (3,5 points à 53% et 2,5 rebonds pour 4,9 d'évaluation en 39 rencontres).

Il partagera le poste 5 avec Jimmie Taylor. Reste à savoir désormais si le CCRB va engager un nouvel intérieur puisque Dominique Archie sera sur le poste 4 et que Cédric Heitz avait prévu un secteur intérieur à trois joueurs seulement, budget en baisse oblige.

L'effectif prévisionnel du CCRB pour la saison 2020/21 :

Postes 1 : Arnas Velička et Matthieu Gauzin

2/1 : Jalen Adams

2 : Jessie Begarin

4/3 : Dominique Archie

5 : Jimmie Taylor et Junior Mbida