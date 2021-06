Officiel : Kajami-Keane et Bamforth ont prolongé au Mans Sarthe Basket

Comme annoncé, Scott Bamforth (1,88 m, 31 ans) et Kaza Kajami-Keane restent au Mans. L'arrière américano-kosovar et le meneur canadien ont tous les deux prolongé au MSB pour la saison 2021-2022. Ils auront à coeur de qualifier le club sarthois en BCL, puisque l'équipe d'Elric Delord sera présente au tour préliminaire.

« Je suis vraiment heureux et chanceux de revenir au Mans la saison prochaine, a déclaré Scott Bamforth. Cette année, j’ai pu m’accomplir grâce à un super staff, des coéquipiers au top, dans un environnement parfait où tout le monde au club m’a aidé à me sentir bien. Mon ambition est de continuer le travail accompli en faisant encore mieux, en étant tous encore plus forts, avec la chance d’avoir enfin nos fans pour nous supporter et nous aider à réussir de grandes choses tous ensembles. »