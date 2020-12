Officiel : Kenneth "Speedy" Smith remplace DeMarcus Nelson à Limoges

Ce samedi matin, le Limoges CSP a officialisé le départ de DeMarcus Nelson, rentré aux Etats-Unis à cause d'un problème personnel. Le meneur américano-serbe est remplacé par Kenneth "Speedy" Smith Jr. (1,91 m, 27 ans), comme attendu.

Ce dernier arrive d'Anvers où il a passé la première partie de la saison, jouant essentiellement en EuroCup (15 points à 45,3% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds, 5,9 passes décisives et 3,7 balles perdues en 32 minutes sur 9 matches) puisque le championnat belge n'a changé que tardivement.

"Le championnat belge n’a joué que 2 matchs, mais en EuroCup, il a montré qu’il avait le niveau européen qui nous intéresse, a commenté le directeur sportif Crawford Palmer. Il a un profil qui convient à ce que nous recherchions c’est à dire un meneur créateur et défenseur. Il n’a pas un long parcours européen : il reste un jeune joueur mais il a convaincu des équipes en montant les échelons. Nous trouvons qu’il correspond très bien à ce que nous voulions faire et il ne bousculera pas la structure de notre équipe. Il est en forme et il est déja en Europe ce qui va éviter une attente notamment au niveau des visas. Il va donc pouvoir arriver rapidement.

Avec son arrivée, nous allons essayer d’inverser une dynamique difficile des derniers matchs à l’extérieur contre des grosses équipes. Nous avons des gros matchs qui arrivent rapidement et nous voulons nous donner le plus de chance possible d’aborder ces matchs dans les meilleures conditions avec un bon meneur qui est complémentaire avec notre équipe."