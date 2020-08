Officiel : Kim Tillie part au Japon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était dans les tuyaux depuis début juillet et la nouvelle est à présent confirmée : Kim Tillie (2,10 m, 32 ans) s'est engagé en faveur de la formation japonaise des Ryuku Golden Kings. Comme son père, Laurent, qui coachera l'une des meilleures équipes japonaises de volleyball, les Panasonic Panthers d'Osaka, et son frère; Kévin, parti à Pékin entre 2017 et 2019, il découvrira la culture japonaise en 2020/21. Preuve que le Japon à la cote aux yeux des anciens LNBers, tels que Patrik Auda , DeShaun Thomas, Erik Murphy ou encore Jordan Taylor.

De passage furtivement dans le championnat de France du côté de l'AS Monaco, l'intérieur azuréen a eu du mal à s'y exprimer (4,3 points à 46% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 1,3 passe décisive pour 7,2 d'évaluation en 17 minutes de moyenne en Jeep ÉLITE). À tel point que l'international français aux 42 sélections n'est pas allé au bout de son contrat avec la Roca Team. Petit lot de consolation, il s'est offert la Coupe du Monténégro avec le Budućnost Podgorica. Mais là aussi, son rendement a été en deçà des attentes, avec seulement trois apparitions en Ligue Adriatique.

Deuxième Français à partir en terre nippone après Amath M'Baye à Nagoya entre 2013 et 2016, il espère retrouver plus de sensation et ainsi oublier cette décevante dernière saison.

À (re)lire sur BeBasket : ITW Killian Tillie, la NBA et les JO dans le viseur : « Je suis prêt physiquement et mentalement »