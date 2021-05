Officiel : Kris Richard s'engage jusqu'à la fin de la saison avec Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BC Zielona Gora

Évoquée hier, l'information est désormais officielle : Kristopher Richard (1,96 m, 32 ans) s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la SIG Strasbourg. L'arrière américano-roumain remplace Brandon Jefferson, touché au quadriceps et out un mois. Sauf guérison accélérée, le meneur de jeu est forfait pour la suite de l'exercice 2020/21.

La SIG Strasbourg vous annonce la signature de l’arrière/meneur Américain, Kris Richard en tant que pigiste médical de Brandon Jefferson.https://t.co/cTLzqUxfcb pic.twitter.com/YA2ytFPBlH — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) May 20, 2021

Professionnel depuis 2011 et sa sortie de l'Université de Tulane basée à La Nouvelle-Orleans, après un cursus complet de 4 ans, Richard a successivement évolué au Mexique, en Lettonie, en Allemagne, en Roumanie et en Pologne. Avec Zielona Gora, défait en finale de play-offs 4-2 par Stal Ostrow, le Texan a tourné à 11,8 points à 46% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 3,9 passes décisives en 29 minutes de jeu et 35 matchs de championnat. Ainsi qu'à 10,7 points, 3,5 rebonds et 3,6 passes décisives en 28 minutes et 23 matchs de VTB League.

À son palmarès, l'international roumain a été champion de Lettonie en 2017, de Roumanie en 2018 et 2019, a remporté le Super Coupe de Roumanie en 2020 et la Coupe de Pologne en février dernier. Chaque année depuis 2017, Richard remporte donc un trophée.

Sur le site officiel de la SIG Strasbourg, Lassi Tuovi a réagi à sa signature :

« Ce n’est pas une situation facile de trouver un joueur, notamment dans cette année difficile. La saison a été longue et même si certains championnats sont terminés, leurs familles manquent aux joueurs. Nous sommes donc heureux d’avoir trouvé un joueur disponible, avec de l’expérience, mature et dont les retours que nous avons eus sont très bons. Il a une personnalité qui colle au groupe, ce qui était le plus important. Il va forcément nous aider avec son expérience. Il peut jouer sur les deux postes arrière et arrive avec sa mentalité de joueur clutch car c’est un très bon shooteur. Mais il sait jouer collectif et est aussi très bon intercepteur comme nous avons pu le constater avec Zielona Gora et avec la sélection nationale roumaine »

Kris Richard devrait être qualifié pour la réception de Gravelines/Dunkerque, samedi soir, au Rhénus.