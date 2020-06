Officiel : Kyvon Davenport renforce la raquette de Cholet

JEEP ÉLITE

Comme annoncé un peu plus tôt, Kyvon Davenport (2,03 m, 23 ans), dont nous vous faisons la présentation complète ici, est bien le nouvel ailier-fort de Cholet Basket pour la saison prochaine. L'Américain arrive de l'Hapoel Eilat et tournait à 13,3 points, 6,8 rebonds et 1 contre pour 16 d'évaluation en 27 minutes cette saison en championnat israélien.

INFO RECRUTEMENT



Cholet Basket est heureux de vous annoncer la signature pour une saison de l'ailier fort américain @ayeitskyvon (23 ans – 2m03).



Infos https://t.co/Ey0eTP3Idj



Ses highlights face au Maccabi Tel Aviv https://t.co/3iXknti72T#CBFAMILY @LNBofficiel pic.twitter.com/nXdVGIKL9x — Cholet Basket (@CB_officiel) June 25, 2020

L'effectif prévisionnel de Cholet pour la saison 2020/21 :