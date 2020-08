Officiel : L'Élan Chalon clôture son recrutement avec l'arrivée d'Eric Buckner

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé plus tôt dans la journée, Eric Buckner (2,08m, 30 ans) est la perle rare tant attendue qui vient compléter l'effectif de l'Élan Chalon. C'est un très joli coup réalisé par le club de Saône-et-Loire qui se pare ainsi d'un pivot à la fois complémentaire à Ousmane Camara et référencé au niveau national et européen.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'Eric Buckner vient clôturer le recrutement de l'Elan Chalon #RougeEtBlanc pic.twitter.com/wG8UXks9ZK — Elan Chalon (@ELANCHALON) August 12, 2020

La saison 2020/21 sera sa troisième en Jeep Élite, après une pige à l'ASVEL au début de la saison 2018/19 et une saison et demi passée à Monaco. Finaliste du Championnat de France en 2019, il sort d'une saison à 9,3 points et 4,9 rebonds pour 10,5 d'évaluation de moyenne en championnat et 10,4 points et 5,3 rebonds pour une évaluation de 12,4 en EuroCup.

Dominique Juillot, président de l’Elan Chalon et Julien Espinosa, entraîneur du club, sont revenus sur cet ultime renfort :

"Conscient de l’importance de retrouver le niveau sportif qui était le nôtre il y a peu encore, le club a fait les efforts nécessaires pour offrir non seulement au staff, mais aussi à tous nos supporters, les moyens de nos ambitions. L’Elan montre en cette intersaison qu’il demeure un club attractif pour des joueurs référencés." - Dominique Juillot "Depuis plusieurs semaines maintenant, nous scrutions le marché et Eric Buckner était en tête de notre liste pour conclure notre recrutement. Nous recherchions prioritairement un joueur qui pouvait nous apporter des qualités techniques dans le jeu intermédiaire, ainsi qu’une plus-value athlétique complémentaire aux qualités de force et de vaillance d’Ousmane. Eric est un poste 5 intense et efficace dans les finitions près du cercle qui pourra parfaitement combiner avec nos arrières créateurs, DJ et Garret. Son jeu peut aussi s’exprimer sur le poste 4 si nous souhaitons l’associer avec Ousmane pour donner de la taille à notre secteur intérieur. Eric Buckner sera également un atout supplémentaire dans notre système défensif car il est solide dans les duels et capable de mettre une forte pression sur le porteur de balle lorsque c’est nécessaire. Enfin, grâce à sa mobilité et sa compréhension du jeu il constitue également une dissuasion importante en deuxième rideau." - Julien Espinosa

L'effectif 2020/21 de l'Elan Chalon :